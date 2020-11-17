Kaliteli sucuklar böyle üretiliyor

Bursa'da uzun yıllardır sucuk üretimi yapan firma kapılarını gazetecilere açtı.

Kendi beslediği hayvanların etinden yaptığı sucukları Bursalıların sofralarına ulaştıran Yunuseli Sucukları firması, tesisinin kapılarını gazetecilere açtı. Doğal sucuğun nasıl üretildiğini tüm aşamalarıyla gösteren firma; vatandaşları kaliteli sucuk konusunda uyardı. Firma yetkilieri, tesislerinin kapılarını gazetecilere açarak, ürettiği sucukların tüm üretim aşamalarını tek tek gösterdi. Hijyenik tesislerinde Bursa'da bir çok firmanın sucuklarını üreten Yunuseli Sucukları, kalitesiyle büyük takdir topladı.

İşletme sahibi Fatih Bayramça, "Kaliteli bir sucuğun kilosu en az 55 lira olmalı, bu fiyatın altındaki sucuklar sorgulanmalı .Kasapta kıyma 60 lira, sucuk fire veren bir ürün. Bir kilo sucuk yüzde 20 fire veriyor. Vatandaşlar kaliteli sucuk yemek istiyorlarsa 55 liranın üzerinde sucukları tercih etsinler. Bursa Türkiye'nin en çok sucuk tüken vilayeti. Biz günde 300 kilo sucuk satışı yapıyoruz. Firma olarak kendi yetiştirdiğimiz hayvanların etinden doğal baharatlarla sucuk elde ediyoruz. Sucuklarımızı doğal hayvan bağırsaklarına dolduruyoruz. Geçtiğimiz günlerde firmamızın ismi hiç alakamız olmamasına rağmen, ürünlerine "at eti kattı" diye lanse edildi. Firmamız her hafta düzenli denetleniyor. Böyle bir bir şey asla mümkün değil. Bir kilo kıymanın kilosu 60 lira, bir kilo sucuk yüzde 20 fire veriyor. Hal böyle olunca en ucuz sucuk 55 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyatların altında sucukları almasınlar" dedi.