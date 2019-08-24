İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalkınma ve destekleme programında yenilikler anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılından itibaren uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı”nın 13.

etap ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile Mudanya'da gerçekleştirildi.


Toplantının açılışı Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ tarafından yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda, program kapsamı, yatırımların gerçekleştirilebilmesi için uygunluk kriterlerini sağlayan azamî başvuru alınabilmesi için gerekli müracaat şartları konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçek ve tüzel kişiler ile kooperatiflerin de başvurabileceği program çerçevesinde yeni yatırımlarda uygun bulunan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Projeler için başvuruların 30 Eylül 2019 tarihinde sona erdiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.