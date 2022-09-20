Kalkınmaya yön verecek projeler için geri sayım

BEBKA'nın internet üzerinden gerçekleştirdiği ‘Başarılı Projeler Anketi' için başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Çalışmayla, BEBKA projelerinin farkındalığının artırılması ve proje yazma kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) web sitesinde devam eden ‘Başarılı Projeler Anketi' için oylama süreci 30 Eylül'de sona erecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Değerlendirme Kurulu'nun kararı ile sonuçlar, kamuoyuna duyurulacak.

390 projeye 750 milyon destek

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'i çerçeveleyen TR41 bölgesinde 2010'dan bu yana 390 projeye 750 milyon destek verdiklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bölgemizde bugüne kadar birçok projeye destek sağlayarak, kalkınma adına önemli işlere imza attık. Destek verdiğimiz bu projeleri ödüllendirilerek, kamuoyunun yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgilendirilmesini amaçlıyoruz. Anket çalışmasıyla bölgemize hizmet sunan proje sahiplerimizin onurlandırılmasını ve proje yazma kültürünün geliştirilerek bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sonuçları heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

‘Başarılı Projeler Anketi'nin ilk kez düzenlendiğini de belirten M. Zeki Durak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgemizde yürüttüğümüz çalışmaların geldiği aşama, hepimiz için gurur kaynağı. Anketle birlikte yapacağımız etki analizi ile bu çalışmaların en başarılı olanlarını belirleyip, proje sahiplerini ödüllendireceğiz. Anketimiz www.bebka.org.tr internet sitemiz üzerinden 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Sonrasında Değerlendirme Kurulu, nihai sonucu açıklayacak” dedi. 2010 yılından bu yana hayata geçirilen 24 mali destek programı ve 390 projenin yer aldığı ankete katılımın memnun edici olduğunu da belirten Durak, “Bölgemizde yoğun ilgi gören anket çalışmamız sayesinde geçmişte desteklediğimiz projeleri bir kez daha gündeme taşıyarak Ajansımızın yürüttüğü faaliyetleri kamuoyuna daha iyi anlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.