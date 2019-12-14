Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

Bursa'da yaşayan ve 5 ay önce Ankara'da kalp nakli olan 7 yaşındaki Yusuf Turhan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursalı 7 yaşındaki Turhan kalbindeki rahatsızlık dolayı yaklaşık iki yıldır tedavi görüyordu. Nisan ayında tedavi için gittiği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde kalp nakli için sıra bekleyen Yusuf'a Temmuz ayında kalp nakli yapıldı. Nakil sonrası aynı hastanesine tedavisine devam edilen Yusuf, dün hayatını kaybetti.

Minik Yusuf'un cenazesi bugün Harmancık ilçesi Dedebali Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.