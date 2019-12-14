İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalp nakli yapıldığı hastanede ölen Yusuf toprağa verildi

Ankara’da 5 ay önce kalp nakli olan ancak hayata tutunamayıp dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf, Bursa’da toprağa verildi.

Ankara'da 5 ay önce kalp nakli olan ancak hayata tutunamayıp dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf, Bursa'da toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursalı 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlık dolayı yaklaşık iki yıldır tedavi görüyordu. Nisan ayında tedavi için gittiği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde kalp nakli için sıra bekleyen Yusuf'a Temmuz ayında kalp nakli yapıldı. Nakil sonrası aynı hastanesine tedavisine devam edilen Yusuf, dün hayatını kaybetti.


Minik Yusuf'un cenazesi bugün Harmancık ilçesi Dedebali Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Küçük Yusuf'un cenazesine katılan yakınları küçük çocuğu dualarla son yolculuğuna uğurladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.