Kalp pilinin önemi

Dr. Hakan Özkan, kalbin fonksiyonlarında oluşabilecek hastalıkların tedavisinde kalıcı kalp pilinin önemli yer teşkil ettiğini söyledi.

Kalp düzenli bir şekilde kasılması ve gevşemesi sayesinde kan tüm vücudu dolaşmakta ve ihtiyacı bu şekilde karşılamaktadır. Bir organ olarak kalpte, birbirinden ayrılmış boşlukları ve kalp kapakçıları bulunmakta ve bu sayede oksijenden zengin temiz kan ile kirli kanın birbiriyle karışması engellenirken, diğer taraftan kan akımının tek yönde olması sağlanır. Dakikada ortalama 60-100 kere kasılması sayesinde ortalama 5-6 litre kan damarlara pompalanmaktadır. Kalp adalesinin kasılarak pompa görevin yerine getirebilmesi için bir uyarıya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Hakan Özkan, kalbin bu fonksiyonlarında oluşabilecek hastalıkların tedavisinde kalıcı kalp pillerinin önemli yer teşkil ettiğini söyledi. Doç. Dr. Özkan, “Kalp pilleri lokal anestezi altında mini cerrahi bir işlemle yerleştirilir. Kalıcı kalp pilleri elektrot ve batarya kısımlarından oluşur. Elektrotlar kalbin karıncık ve kulakçık kısmına yerleştirilir. Sinyal alışverişinde görevli ince tellerdir. Batarya ise esasında programlar yüklenmiş minyatür bilgisayarlardır ve sinyal üretimi, ritim bozukluklarının tespiti ve bunların tedavisi gibi kompleks işlemleri yapabilme özellikleri taşıyan kısmıdır. Pilin bu iki kısmı birbirine bağlanarak köprücük kemiği altındaki omuz çukuru bölgesinde cilt altına tespit edilerek işlem sonlandırılır” dedi.

Kalbin bu elektrik sisteminde sinyal üretimi ve sinyalin iletiminde yetersizlik durumlarında gerekli sinyalin oluşturulmasında kalp piline ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özkan, “Kalbin kasılma gücünün azaldığı kalp yetersizliği gelişen bazı özel hasta gruplarında kalbin kasılma fonksiyonunu artırmak amacıyla pil takılmaktadır. Ritim bozukluklarında, ani kalp ölümü sonrası başarı ile canlandırma uygulanmış hastalarda veya ani kardiyak ölüm riski yüksek olan edinsel ve kalıtsal kalp hastalıklarının tedavisinde kalp pillerine ihtiyaç duyulur. Ancak tüm kalp pilleri aynı özellikte değildir. Kalp pilleri ileri derecede gelişmiş teknoloji ürünleridir ve kalbin gereksinimine göre çalışır. Bir başka deyişle piller kalbi hissederek çalışır ve devreye girer. Elektrik sinyallerinin üretiminde veya iletiminde problem olduğu zaman sinyal üreterek ve kalbin odacıklarındaki sinyalleri dinleyerek devreye girerler. Bu piller boyut olarak daha küçüktür ve elektrotlar kalbin tek veya iki odacığına yerleştirilebilir. Eğer amacımız kalp yetmezliği tedavisiyse üç ayrı elektrodu 3 kalp odacığını uyaracak şekilde yerleştirip kalbin senkron çalışması hedeflenir. Aynı zamanda bu amaçla takılan pillerin olası ventriküler taşikardi ventriküler fibrilasyon gibi hayatı tehdit eden bir ritim bozukluğu gelişmesi olasılığı sebebiyle elektroşok özelliği taşımasına dikkat edilmektedir” diye konuştu.

Özellikle baş dönmesi bayılma fenalık hissi efor ile yorulma gibi şikayetlerin önemli olduğu bilinmesi gerektiğini belirten Özkan, “Mutlaka kardiyoloji muayenesi yapılmalıdır. Özellikle ailede genç yaşta ani kalp ölümleri durumlarının sadece kalp krizine bağlı olmayabileceği ve bunların bir kısmının ritim bozukluğuna bağlı olduğu ve genetik geçiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır” diye uyardı.