Kamp ve karavan tutkunları Bursa'da buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'nun organizasyonuyla, kamp ve karavan tutkunları ikinci kez Bursa'da bir araya gelecek. Bursa Kamp ve Karavan Festivali, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa'nın eko turizm tesisleriyle ünlü Harmancık ilçesinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl Orhaneli ilçesindeki Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festival, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından toplam 287 karavan ve binlerce vatandaşı bir araya geetirmişti. Kamp ve karavan konularında deneyimli birçok sosyal medya fenomeninin katılım sağladığı organizasyonda; rafting başta olmak üzere, bölge tanıtım gezileri, doğa yürüyüşü ve organik ürünler şenliği gibi etkinlikler büyük ilgi görmüştü.

İkinci kez düzenlenecek Bursa Kamp ve Karavan Festivali kapsamında, yine birçok sosyal medya fenomeni takipçileriyle bir araya gelecek. Kültürel etkinlikler, film gösterimleri, tiyatro oyunu, konser ve doğa sporu etkinlikleriyle çeşitlenecek festival, iki gün boyunca devam edecek. Festivale katılmak isteyen karavancılar ile etkinlik alanında kamp yapmak isteyen doğaseverler, alana 17 Haziran 2022 tarihinde giriş yapacak. Alınacak kayıtların ardından yerleşimleri sağlanacak kamp ve karavan tutkunları, Türkiye'nin en iyi etkinliklerinden birini deneyimleme fırsatını bulacak. Sağlık ve güvenlik gibi pek çok hizmetin yerinde sağlanacağı organizasyonda, ziyaretçilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçları da sağlanacak. Organizasyon programı, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Yeni karavan parkı

Harmancık Belediyesi'nin girişimleri, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla Harmancık Eko Turizm Tesisleri'ne kazandırılacak olan karavan parkının açılışı da festival esnasında yapılacak. Karavancıların sosyal hizmet birimleriyle tüm ihtiyaçlarını sağlayacak tesis, turizmin yeni cazibe noktası olacak.