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Kamu binaları dezenfekte ediliyor

Osmangazi Belediyesi’nin korona virüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi'nin korona virüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Türkiye genelinde korona virüs vaka sayısı son günlerde artış gösterirken


Osmangazi Belediyesi, ilçedeki dezenfekte çalışmalarına ara vermiyor. Belediye ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olduğu meydanlar, açık alanlar, kamu binaları ve camileri düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak PTT binaları, defterdarlık, bankalar, sağlık merkezleri, ATM ve camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Salgın ile mücadelede en etkili yolun tedbirlere uymak olduğunu belirten


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu salgına karşı mücadelemize hiçbir gevşeklik göstermeden devam ediyoruz. Çalışmalar kapsamında özellikle, halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar ve temasın fazla olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlgili müdürlüklerimiz mesai gözetmeden çalışıyor. Vatandaşlarımızdan da alınan tedbirlere uymalarını, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına riâyet etmelerini istirham ediyoruz” dedi.

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