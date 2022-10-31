Kamuda mesai dışı poliklinik hizmeti

Fevzi Yavuzyılmaz, çalışırken gün içinde hastaneye gitmeye fırsat bulamayan vatandaşların mesai dışında verilen poliklinik hizmetlerinden yararlanabileceğini belirtti.

Mesai dışı poliklinik hizmetinin Bursa'da şu an için 10 hastanede yürütüldüğü bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Gün içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulunmayan veya randevu alamayan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla başlatılan ‘Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti' hafta içi saat 17:00-20:00 saatleri arasında uygulanıyor. İlimizde Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi, Orhangazi Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi ile Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde olmak üzere toplam 10 hastanemizde bu uygulama sürdürülmektedir” dedi.

Yoğun poliklinik hizmeti verilen bölümlerde vatandaşların sıra bulmalarını kolaylaştırmaları için bazı bölümlerin mesai dışı poliklinik hizmeti verdiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Mesai dışı poliklinik hizmeti, hastanelerimizde ihtiyaca binaen, haftanın bazı günlerinde belli branşlarda poliklinik hizmeti verecek şekilde oluşturuldu. Vatandaşlarımız mesai dışı poliklinik randevusu için MHRS sisteminden ya da 182 no'lu telefon hattından bilgi ve randevu alabilirler” ifadelerini kullandı.