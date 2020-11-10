Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Yenişehir Belediyesi ilçenin, çeşitli bölgelerinde bulunan arazilerde kamulaştırma çalışmalarını hızlandırdı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşın yararına olup satacağımız yerler de var" dedi.

Davut Aydın, “Bugün görmüş olduğunuz çalışmayla birlikte belediyemize 7 adet tapu kazandırdık. Taşınmaz satın aldık. Şehir merkezinden Ulu Camii ve tarihi hamamın arkasında olan bin 5 yüz 19 metrekareye de 3 tophanede satın aldık. Onu da belediyemize kazandırdık. İnşallah şu alanda düzenleme yapıp şehir merkezinde otopark olarak ilerleyen günlerde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bina da yapılabilir. Şu anda bu yerlerle birlikte yedinci tapumuz. Sadece bu yer bin 5 yüz 19 metrekare. Bunun haricinde kamulaştırdığımız evler, tarihi yerler var. Şu anda alıyoruz, ama tabii vatandaşın yararına olup satacağımız yerler de var. İlerleyen günlerde onları da yaparız düşüncesindeyim” diye konuştu.