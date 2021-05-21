Kamunun yükü mâlî müşavirlerin omzunda

Pandemide devletin ekonomik iş yükünü mali müşavirler sırtlandı. İş yükü çok ama destek yok” dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mâlî Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada meslektaşlarının pandemi sürecindeki çalışmalarını değerlendirdi. Mâlî müşavirlerin pandemi sürecindeki çalışmalarının ve ülke ekonomisi için üstlendikleri misyonun çok değerli olduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Salgının devam ettiği bu zor süreçte bütün dünya ülkeleri ekonomik ve sosyal hayatı ayakta tutmak için sürekli olarak yeni tedbir ve teşvikleri uygulamaya koyuyorlar. Dünyada ve ülkemizde ekonomik hayatın durma noktasına geldiği koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarını hariç tutarsak belki de en fazla stres altında çalışmaya devam eden meslek mensuplarının başında serbest muhasebeci mâlî müşavirler geliyor. Devlet en çok kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemde vergilerden mahrum kalmasın, şirketler bu zor zamanları en az hasarla atlatsın, ücretsiz izne çıkarılan personele ödeme yapılabilsin, sağlık çalışanlarının ücretleri kolaylıkla ödenebilsin, tüm sağlık gereksinimleri hızla finanse edilsin diye mâlî müşavirler olarak bizler, tüm muafiyetlerin dışında tam kadro gece gündüz çalıştık. Her geçen gün daha da artan iş yükümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İşlemler uzun mesai gerektiriyor

“Salgının başlamasıyla birlikte vergisel açıdan birçok bildirimler, beyanlar ve ödemeler ötelense de birçok işlemin interaktif vergi dairesinden yapılması sağlansa da hayata geçirilen e-vergi uygulamalarını yürüten ve sonuçlandıran kişiler mâlî müşavirlerdir ve tüm bu işlemler uzun bir mesai gerektirmektedir” diyen Doğan Yılmaz, “İnsanlar evlerine gelen kargoyu bile virüs kaparım endişesiyle açmaya imtinâ ederken, mâlî müşavirler mükelleflerin verilerini e-uygulamalara girebilmek için mükelleflerden alış-satış faturaları, tahsilat makbuzları, çek senet görüntüleri ve banka ekstreleri gibi belgeleri fiili olarak alarak, yakın temasa girmek durumunda bırakılmışlardır” diye konuştu.

BSMMMO Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zorlu süreçte, sigorta ve vergi ayağında işlemlerin devamının sağlanması, işverenlere ve çalışanlara sağlanan teşvik ve desteklerin takibi gibi onlarca konuda iş yükümüzün arasında bir de görevimiz ile ilgili olsun olmasın mükelleflere pek çok konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Üzerimizdeki psikolojik yük, artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir. Getirilen muafiyet kapsamında, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletme yetkilileri, personelleri için hazırlanması gereken çalışma izni görev belgesini de mâlî müşavirlerinden talep etmektedirler.

Zaten fazla olan omuzlarımızdaki iş yükü maalesef pandemi döneminde daha da arttı. Pandemide devletin ekonomik iş yükünü adeta mâlî müşavirler sırtlandı. Maddî ve manevî olarak bu süreçte çok yorulduk, anlayış bekliyoruz. Mâlî müşavirler olarak, devletin belirli sektör ve meslek gruplarına vermiş olduğu maddî destek paketlerinden bizlerin faydalanmamasını ise hayretle karşılıyoruz.”