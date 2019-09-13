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Kamyon devrildi, karayolu egzoz borusu doldu

Bursa’da kavşaktan dönerken hızını alamayan egzoz yüklü kamon devrildi.

Bursa'da kavşaktan dönerken hızını alamayan egzoz yüklü kamon devrildi. Kaza sonrası dorsede bulunan yüzlerce egzoz yola saçılırken Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı.


Kaza merkez Nilüfer İlçesi Göçmen Konutları yakınlarında meydana geldi. Bekir K. idaresindeki 16 E 1362 plakalı kamyon kavşaktan dönüş yaparken hızını alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilerek Bursa- İzmir karayolunu kapattı.


Kazada, sürücü Bekir K. yara almadan kamyondan çıktı.


Devrilen kamyondaki yüzlerce egzoz borusu ise yola saçıldı. Trafiğe kapanan yoldaki egzoz boruları çevredekiler ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı.

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