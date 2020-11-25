İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon kasasında bir örümcek adam

Bursa’da seyir halindeki yapı malzemeleri yüklü kamyonun kasasına tutunup ölüme meydan okuyan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da seyir halindeki yapı malzemeleri yüklü kamyonun kasasına tutunup ölüme meydan okuyan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Şehir merkezinde seyir halindeki kamyonun kasasına elleriyle tutunan gencin tehlikeli yolculuğu, trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Görüntülerde, gencin güçlükle kasaya tutunduğu ve canını tehlikeye attığı anlar yer aldı. Kamyonun kasasında taşınan yapı malzemeleri ve yan kapağının açık olması dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.