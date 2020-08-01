İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu

Bursa’da kamyonetin kasasına binerek kasadan dışarıya sarkan 5 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bursa'da kamyonetin kasasına binerek kasadan dışarıya sarkan 5 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.


Bursa'da arife gününden itibaren trafik ekiplerinin vatandaşları uyarmalarına rağmen bazı vatandaşların tedbirsiz davranışları sürüyor. Bursa merkezden Kestel istikametine giden bir kamyonun kasasında bulunan 5 çocuk tehlikeye aldırış etmeden kasadan sarktı. Güvenlik önlemi olmayan çocukların kamyonun kasasında dolaşarak ellerini bıraktıkları yolculuktaki rahat tavırları ise görenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yoldan geçen başka bir araçtan kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.