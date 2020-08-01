Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu

Bursa'da kamyonetin kasasına binerek kasadan dışarıya sarkan 5 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bursa'da arife gününden itibaren trafik ekiplerinin vatandaşları uyarmalarına rağmen bazı vatandaşların tedbirsiz davranışları sürüyor. Bursa merkezden Kestel istikametine giden bir kamyonun kasasında bulunan 5 çocuk tehlikeye aldırış etmeden kasadan sarktı. Güvenlik önlemi olmayan çocukların kamyonun kasasında dolaşarak ellerini bıraktıkları yolculuktaki rahat tavırları ise görenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yoldan geçen başka bir araçtan kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki aldı.