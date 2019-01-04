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Kamyon kasasını açamayınca, başka arabanın camını patlatıp tesisat malzemelerini çaldılar

Bursa’da mobilya mağazasına ait kamyon kasasını açamayınca başka bir aracın camını patlatan hırsızlar, içindeki tesisat malzemelerini çaldı.

Bursa'da mobilya mağazasına ait kamyon kasasını açamayınca başka bir aracın camını patlatan hırsızlar, içindeki tesisat malzemelerini çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olay geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Gece 22:30 sularında Mimarsinan Mahallesi'ne gelen hırsızlardan biri gözcülük yaparken, diğerleri mobilya mağazasına ait kamyonun kasasını açmaya çalıştı. Bir süre uğraşan hırsızlar, diğer araçların içini de kontrol etti. Tesisat malzemelerin bulunduğu aracın camını patlatarak olay yerinden ayrılan hırsızlardan üçü bir kaç dakika sonra dönerek, yaklaşık 1000 lira değerindeki şarjlı matkap ve su tesisatı kaynak makinesini çalarak gözden kayboldu.


Sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde camın kırık olduğunu fark eden Sezai Aydın hemen polisi aradı. Hırsızlık vak'asının defalarca başına geldiğini belirten Aydın, "Bir defasında arabamı komple çaldılar. 2500 liralık ses tesisatını çaldılar. 3 ay önce şarjlı matkabı çaldılar. Geçen hafta da kelebek camını patlatarak şarjlı matkap ve tesisat kaynak makinesi çaldılar" dedi.


Bir ay önce de hırsızların babasının arabasına girip inşaatlarda kullanılan spiral makinesini çaldıklarını dile getiren Aydın, "Mahalle olarak mustaribiz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.


Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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