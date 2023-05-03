Kamyon şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında kırsal Hamzabey Mahallesi İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sürücü Salih Akkaş (63) yönetimindeki 42 AKS 345 hafriyat kamyonu yokuş aşağı inerken freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon 50 metre sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. Olay yerine 112, itfaiye ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarıldı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.