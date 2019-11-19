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Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı

Bursa-Ankara karayolu Mezitler bölgesinde meydana gelen kazada kamyon ile traktör çarpıştı.

İki kişi ölümden döndü


Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara Yolu Eskikaracakaya mevkiinde meydana geldi. 44 yaşındaki Özcan Mert yönetimindeki kamyon, önünde seyir halinde olan Cemil Sarıkoyun yönetimindeki traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorktaki yolculuk yapan 70 yaşındaki Necmi Demir aşağıya düştü. Yaralanan kamyon sürücü ile römorktaki yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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