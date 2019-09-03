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Kamyonet çocuğu ezdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt toplama kamyoneti 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt toplama kamyoneti 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde 16 AR 973 plakalı kamyonetiyle süt toplamacılığı yapan Enis D. (22), 5 yaşındaki erkek çocuğu Alperen Arap'a çarparak ölümüne neden oldu.


Yalıntaş yeni mahalle, benzinlik arkasındaki 75 nolu sokakta meydana gelen olayda, sürücü Enis D. geri manevra yaptığı sırada, arkasında bisikletiyle oynayan çocuğu fark edemedi. Kamyonetin altına aldığı Alperen Arap hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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