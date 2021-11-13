Kamyonet genç kıza böyle çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı genç kız yaralandı. Kazayı geç fark ettiğini ileri süren sürücü daha sonra geri gelirken, kaza ânı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mahmud Barkat (49) idaresindeki 16 NYM 98 plakalı kamyonet, cadde kenarında yürüyen Yağmur A.'ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı. Kazayı geç fark eden sürücü, daha sonra olay yerine geri geldi. Yaralı genç kız kaza yerine gelen görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bir süre sonra kaza yerine geri gelen sürücü, genç kızın yere düştüğünü gördüğünü, ama kendisinin çarptığını fark etmediğini iddia etti. Kaza ânı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.