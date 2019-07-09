İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpışırken, bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpışırken, bir kişi yaralandı.


Kaza Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi ile 4. Mobilya Sokağı üzerinde meydana geldi. Ersin A. idaresindeki 16 ADG 434 plakalı kamyonet ile Bülent B. yönetimindeki 16 TR 387 plakalı hafif ticari araç sokak ile caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç takla atarak bir dükkanın önündeki demir direklere çarparak asılı kaldı. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsünü kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.