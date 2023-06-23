Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesudiye Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Hasan P. (20) yönetimindeki 16 AUV 289 plakalı otomobil sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen sürücü Hasan K. (25) yönetimindeki 35 R 9875 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Oğuzhan P. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.