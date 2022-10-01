İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada

Bursa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı.

Bursa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet iş yerine döneceği esnada karşı şeritten gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredekiler sürücünün yardımına koşarken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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