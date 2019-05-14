Kamyonet küle dönmekten son anda kurtarıldı

Bursa'da mahalle arasında park halinde bulunan kamyoneti yanmaktan son anda itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi bağlı Çırpan mahallesinde gündüz saatlerinde park halindeki kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunu gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler park halinde kamyonete müdahale ederek olası facianın önüne geçti.