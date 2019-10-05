Kamyonet takla attı: 2 yaralı

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı ters döndü, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre inegölden bursa istikametine giden T.K. idaresindeki kamyonet ümit alan mevkisine geldi sırada sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. savrulan araç yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı ters döndü. Kazada sürücü ve yanında bulunan O.D yaralandı yaralılar kaza yerine gelen saglik ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturması sürdürülüyor.