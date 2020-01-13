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Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Bursa’da yağmurlu havada hafif ticari aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Bursa'da yağmurlu havada hafif ticari aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı.


Kaza, Nilüfer'e bağlı Kayapa-Unçukuru yolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayapa istikametine doğru giden hafif ticari aracın sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan yolda savrulan kamyonet takla attı. İçerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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