Kamyonet taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı

Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Cafer K. idaresindeki 16 PA 654 kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, önünde seyir halinde olan Selim K'nin kullandığı 16 LLU 83 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Sürücü Cafer K, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.