Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, o ânlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza ânı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Nuri A. (37) idaresindeki 16 V 8749 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçerken vazgeçip yolun ortasından geriye dönen Firdevs T.'ye (41) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ânı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alâkalı tahkikat başlattı.