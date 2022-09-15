İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi’de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, İnegöl ilçesi Metal Sanayi 24. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdullah İ. (57) yönetimindeki 16 P 7852 plakalı kamyonet, 28. Sokak'tan çıkan sürücü Sefa D. (21) idaresindeki 16 ARB 749 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucunda 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.