İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bursa’da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı.

Bursa'da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, otobüsün arkasından karşıya geçmek istedi. O esnada A.A.'nın (49) kullandığı 16 AGF 507 plakalı kamyonuh altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.