Kan Denekleri, roman severleri heyecanlandırdı

Türkiye'nin dört bir yanındaki kitapseverlerle buluşan 'Kan Denekleri' kitabı, kök hücre tedavisinin bambaşka boyutlara taşındığı bilim kurgu niteliğinde bir roman ile okurlarını büyüledi.

Yurt dışında birçok eğitimler alan ve bunu sadece kendisi ile değil çevresi ile de paylaşan Doç. Dr. Çağlar Seziş, yayımladığı kitap ile kök hücre tedavisinin bambaşka boyutlara nasıl ulaştığını roman diziyle okurlarıyla buluşturdu. 2007 yılında kordon kanı kök hücre tedavi merkezinde bölge sorumlusuyken kalemi eline alan Seziş, 13 sene sona yayımladığı 'Kan Denekleri' kitabıyla kitap severleri heyecanlandırdı. Kitap ne kadar bilim kurgu niteliğinde olsa bile, okurların bazı noktalar da "acaba olabilir mi? hatta kesin olmuştur bile" gibi düşüncelere itmesi, kitabı değerli kıldı.

Norveç'te düzenlenen seminerde bir biyoloji profesörünün yapmış olduğu çarpıcı açıklamalar ile başlayan kitap, kısa süre sonra profesörün hayatını kaybetmesiyle değişik bir hal alıyor. Kitabın ikincisini yazmayı hedefleyen Seziş, okurlarından aldığı olumlu tepkilerden dolayı kendini çok mutlu hissettiğini dile getirdi. Seziş, yıllar önce "bilim kurgu" dediğimiz her şeyi yaşamaya başladığımız şu günlerde kitabın gelecekteki tedavi şekillerine de örnek olabileceğini düşünen de bir çok okurun olduğunu söyledi.