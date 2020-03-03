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"Kan" ile narkotik operasyonu

Bursa’da jandarmanın farklı adreslerde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kan’ ile yaptığı operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da jandarmanın farklı adreslerde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kan' ile yaptığı operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca başka bir operasyonda da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firarî yakalandı.


Bursa İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ve gümrük tekel kaçağı ile mücadele kapsamında Osmangazi ilçesinde bir dondurma firmasına ait araçla uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını sağladı. Uyuşturucu madde arama köpeği Kan'ın da katıldığı operasyonda dondurma firmasında çalışan H.Ş. isimli şahsın ev ve işyerinde savcılık talimatıyla arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, suçtan elde edilen 85 TL ve 85 şişe çeşitli marka bandrolsüz içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.Ş. adliyeye sevk edildi.


Bir başka olay ise İnegöl ilçesi Küçükyenice Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıldır aranan ve hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan M.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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