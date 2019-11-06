İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kan kanserinden kurtulan çocuklar koro kurdu, konser verdi

Bursa’da kan kanseri tedavisi görüp iyileşen çocukların oluşturduğu koro konser verdi.

Bursa'da kan kanseri tedavisi görüp iyileşen çocukların oluşturduğu koro konser verdi.


LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı öncülüğünde ülkeye kazandırılan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Bursa'da da coşkuyla karşılandı.


‘Maskemi takarım farkındalık oluştururum' sloganı ile toplumda kansere karşı bilinci arttrmayı hedefleyen LÖSEV, gönüllülerinin de desteğiyle farklı faaliyetleri hayata geçiriyor. Bursa'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Çocuklar, buradaki törenin ardından müziklerle gönüllerince eğlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen törende LÖSEV gönüllülerinin zeybek gösterisi ilgiyle izlendi. Çocukların hazırladığı müzik ve dans gösterilerinden oluşan farkındalık konseri, izleyenlerden tam not aldı. Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen akşamda çocuklar gitar çaldı, şarkı söyledi. Eğlenceli gecenin sonunda tüm konuklar maske takarak kansere karşı farkındalığın artmasına destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.