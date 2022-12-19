Kanal İnegöl, yoğun ilgi görüyor

İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarına devam ettiği Kanal İnegöl projesi, İnegöllü vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ederken bölge adeta buluşma noktası haline geldi.

İnegöl'de haftalardır etkisini sürdüren soğuk havanın ardından vatandaşlar hafta sonunda güneşin tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte pazar tatillerini İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarına devam ettiği Kanal İnegöl'de değerlendiren vatandaşlar, hem ailece hem de arkadaşlarıyla hoş vakit geçirdiler.

Yeni bir yaşam alanı oldu

İnegöl Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Mesudiye Mahallesi'ndeki Kanal İnegöl projesinin tamamlanan bir bölümü vatandaşların kullanımına sunuldu. Yeşil alan, oturma alanları ve yürüyüş yolu ile birlikte yeni bir yaşam alanını şehre kazandıran İnegöl Belediyesi, çalışmalarına devam ettiği Kanal İnegöl projesi vatandaşların adeta buluşma noktası haline geldi.

Çalışmalar devam ediyor

Hem şehrin merkezini rahatlatmak hem de yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın seçim beyanlarından biri olan Kanal İnegöl Projesi'nde bir bölümü tamamlanıp kullanıma sunulmuşken, diğer bölümünde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Bittiğinde alanın tamamı vatandaşların kullanımına sunularak yeni bir yaşam merkezi haline gelmiş olacak.

Nöbetçi Kitaphane'de sona doğru

Kanal İnegöl projesine entegre edilerek gençlerin ve kitapseverlerin faydalanabileceği Mesudiye Mahallesi Nöbetçi Kitaphane'de dış cephe çalışmaları tamamlanırken iç kısmı da yapılacak çalışmalarla tamamlanmış olacak. Gençlerin merakla beklediği Nöbetçi Kitaphane, en kısa sürede kullanıma sunulmuş olacak.

Bu alanlar hepimizin koruyalım, kollayalım

Son olarak kazandırılan bu merkezin hepimizin ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatan İnegöl Belediyesi ekipleri, güvenlik kameraları ile takip edildiğini belirterek, koruyup kollamaya da özen gösterilmesi noktasında vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirtti. Aynı zamanda yaşanan herhangi bir olumsuz durumu anında 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarından İnegöl Belediyesi'ne 7/24 ulaşarak bildirimde bulunulabileceklerini belirtti.