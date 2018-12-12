Kanalizasyon kapaklarını çalan hırsızı bekçiler yakaladı

Bursa'da Buski'ye ait kanalizasyon kapaklarını çalan hırsız, bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Kavşağında meydana geldi. Yaya olarak görev yapan bekçi unsurları tarafından karton toplama arabası ile giden bir şahıs durduruldu. Ardından arabanın içerisini arayan ekipler beş adet Buski'ye ait çalınmış kanalizasyon kapaklarını buldu. Olay yerinde etkisiz hale getirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Karakoluna götürüldü.