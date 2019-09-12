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Kanar'dan tarıma büyük destek

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe nüfusunun yüzde 70’nin geçimini sağladığı tarımın desteklenmesi için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kuracaklarını söyledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe nüfusunun yüzde 70'nin geçimini sağladığı tarımın desteklenmesi için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kuracaklarını söyledi.


Meclis toplantısında konuşan Başkan Mehmet Kanar, ilçenin büyük bir ekonomik değerini teşkil eden tarıma öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kanar bu sebeple ilçedeki çiftçilere ziraî teşvik ve proje desteği verecek bir müdürlüğe ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması konusunda meclis üyelerine teklifte bulundu.


Başkan Kanar tarafından sunulan teklif meclis üyelerinden büyük destek gördü. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen teklifle, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulma kararı alındı. İlçedeki çiftçiye destek vermek maksadıyla kurulacak olan müdürlük, teşvik ve projeler hazırlanmasında öncülük ederek, hem çiftçiye hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

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