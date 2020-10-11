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Kanlar içerisinde ormanlık alanda bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu ile Kocakonak Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda 28 yaşındaki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu ile Kocakonak Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda 28 yaşındaki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Kaan E.'den haber alamayan yakınları durumu İnegöl jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahsı aramaya başladı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler yaptıkları aramada şahsı ormanlık alanda kanlar içerisinde buldu. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın ormanlık alana koyunları otlatmak için geldiği öğrenildi. Öte yandan ekipler Kaan E'nin tedavisinin ardından nasıl bu hale geldiğini araştıracak.

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