Kanocular madalyalara abone

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir'de yapılan ‘Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 33 madalya kazandı.

Kurulduğu günden bu yana kendi yetiştirdiği sporcularla zirveye ambargo koyan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano takımı, başarısını sürdürüyor. Son olarak Eskişehir'de düzenlenen ‘Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehirli Kanocular 13 birincilik, 11 ikincilik ve 9 üçüncülük elde ederek toplamda 33 madalyanın sahibi oldu. Genç Bayanlar kategorisinde şampiyonluk kupasını kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yıldız bayanlar, yıldız erkekler ve minik bayanlar kategorilerinde de ikinci sırada yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Ödül töreninde kupa ve madalyalar kazanmanın haklı gururunu yaşayan sporcular, ödül sevinçlerini antrenörleriyle paylaştı.