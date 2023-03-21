Kanoda en iyiler yine Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan

Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Test ve Seçme Yarışları, 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirildi. Köyceğiz'de yapılan organizasyonda 100'e yakın sporcu Milli Takım'a girebilmek için büyük efor sarf ederken, organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 5 en iyi zamanın 4'ünü kazanarak başarılı sonuçlara imza attılar. Büyük heyecanın yaşandığı Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Test ve Seçme Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Simge Kaya, Bedirhan Çıktay, Tuğçe Taylak, Ömer Kantar ve Efe Uslu 5 en iyi zaman madalyasından dördünü kazanarak performanslarıyla göz doldurdular. Mart ayının ilk haftası yayınlanacak Milli Takım kamp programı dahilinde test sonunda seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 27 Mart 2023 tarihinde başlayacak kampa katılacak.