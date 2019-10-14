İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanodan iki kupa

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Gaziantep’te yapılan Rumkale Deniz Kanosu Yarışları’nda iki kupa kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcuları, Gaziantep'te yapılan Rumkale Deniz Kanosu Yarışları'nda iki kupa kazandı.


Türkiye Kano Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Rumkale Deniz Kanosu yarışları Gaziantep'te yapıldı. Birecik barajı üzerinde yapılan yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor 11 sporcuyla katıldı. Tüm sporcularının finale kaldığı yarışlarda yeşil-beyazlılar, kadınlarda Simge Kaya ile ikincilik ve erkeklerde Emircan Ayaklı ile üçüncülük kupası kazandı.


Ödül töreninde kupa kazanmanın haklı gururunu yaşayan sporcular, ödül sevinçlerini antrenörleriyle paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.