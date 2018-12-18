Kanser hastalarına moral verdiler

Yeni yıla sayılı günler günler kala VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde, ONKO-DAY işbirliği ile anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kanser hastalarına kendi tasarladıkları bere ve boyunluklar hediye edilirken, kemoterapi sırasında canlı müzik dinletisi yapıldı.

Kanserle mücadele konusunda örnek projelere imza atan Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY), VM Medical Park Bursa Hastanesi ile yeni bir farkındalık çalışmasını daha hayata geçirdi. ONKO-DAY tarafından hazırlanan objelerle kendileri için bere ve boyunluk tasarlayan hastalar, keyifli dakikalar yaşadı. Etkinliğe VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Hande Ocakoğlu ve Başhemşire Naciye Ertürk de katıldı. Kemoterapi sırasında Serkan Altay, gitarıyla kanser hastaları, yakınları ve sağlık personeline canlı müzik dinletisi sundu.

Canlı müzik ziyafeti

Yeni yıl öncesi VM Medical Park Bursa Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'ndeki hastalara moral vermek amacıyla yola çıktıklarını kaydeden ONKO-DAY Başkanı Füsun Önen, “Hastalarımızın kendi zevklerine göre tasarladıkları bere ve boyunlukları onlara yeni yıl hediyesi olarak takdim ettik. Hem onların ilaç aldıkları saatleri keyifli hale getirmeye çalıştık hem de motivasyon sağlamak istedik. Keyifli bir gün geçirdik, onlar da çok mutlu oldular. Yakınları da aktiviteye katıldı. Kemoterapi alırken bu tür şeyleri yapmaya hiçbirimiz alışkın değildik. Onlar da, biz de zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. Canlı müzik eşliğinde de keyifli zaman geçirdiler. Tüm hastalarımızın yeni yıllarını kutluyor ve onlara şifa diliyoruz. VM Medical Park Bursa Hastanesi'ede çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum 2019'da da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.