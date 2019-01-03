Kanser hastalarına Türk sanat müziği morali

Medikal Onkoloji Kliniğinde kemoterapi tedavisi gören hastalara, hastane yönetimi tarafından eğlence düzenlendi. Türk sanat müziği eşliğinde gerçekleştirilen eğlence ile hastalar moral depoladı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Hastalarımızın ana tedavilerini zaten yapıyoruz. Hastaların psikolojik durumuna yönelik de tedavi yaklaşımlarıyla da onlara destek olmamız gerekiyor. Bu hastalıkta sadece tedavinin değil psikolojik olarak da kendilerini her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek büyük önem taşıyor" dedi.