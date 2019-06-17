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Kanser hastası köpek sağlığına kavuştu

Bursa’nın İznik ilçesinde emekli öğretmen, kanserli köpeği tedavi ettirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde emekli öğretmen, kanserli köpeği tedavi ettirdi.


İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde emekli öğretmen Mehmet Mersin, cilt kanseri teşhisi konulan 8 yaşındaki köpeğini ameliyat ettirdi. Karmürsel ilçesinde veteriner hekim tarafından yapılan ameliyat sonrası Kartal isimli köpek sağlına kavuştu.


Mehmet Mersin, Kartal'ın kansere yakalandığını belirterek, “Buna çok üzüldüm. Karamürsel'de veterinere götürdüm. Ameliyat sonrası sağlığına kavuştu” dedi.

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