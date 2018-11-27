Kanser savaşçılarından el emeği ve göz nuru eserler

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin girişinde, gönüllülük esasına dayalı faaliyet gösteren ONKO-DAY'ın, kanser tedavisiyle iyileşen hastaların atölyelerinde yaptıkları ve geliri kanser hastaları için kullanılacak hediyelik eşyalara yer verdiği satış standı yoğun ilgi gördü. İki gün için kurulan stantta kanserle savaşan hastaların ortaya çıkardığı el emeği ve göz nuru ürünler görücüye çıkarıldı.

ONKO-DAY Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Önen, “Burada hem kanser tedavisi olan hastalarımıza ulaşmak, hem de diğer dernek çalışmalarımızı tanıtmak arzusundayız. Bursa'da 12 ev kapasiteli bir hasta konuk eviyle hastalarımıza hizmet ediyoruz. Hastanede sergilediğimiz ürünler rehabilitasyon çalışmasıdır. 2000 yılından beri faaliyeti süren atölyemizde sağlıklı gönüllüler, hastalar, hasta yakınları hep birlikte üretim yapmaktayız. Dolayısıyla bu ürünler, derneğin ve hasta konukevinin ayakta kalmasına vesile oluyor. O yüzden VM Medical Park Bursa'nın ev sahipliğine teşekkür ediyoruz. İnşallah giderek daha farklı çalışmalarla da bu iş birliğimizi yürütmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.