Kanser tedavisi görenler bu kurallara dikkat

Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, kanser tedavisi gören vatandaşların hastaneye gelirken ve hastane ortamında dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgına karşı yüksek riskli yerler olan hastanelere vatandaşların gelirken yanlarında en fazla bir yakınının refakat etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Telefon görüşmesi ile halledilebilecek sorunlar bu yönle çözülmeye çalışmalıdır. Hastaneye gelirken mutlaka maske takılmalıdır” dedi.

Hastane içerisinde beklerken cep telefonlarını masa, sandalye, sehpa gibi yerlere koymamaları gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Bekleme salonlarında beklerken, diğer hasta ve hasta yakınları ile aranızda en az bir buçuk metre mesafe bulunmasına dikkat ediniz. Kapı, pencere kolları, koltukların kolçakları, elektrik düğmeleri, musluk gibi diğer insanların temas ettiği yerlere gerekli olmadıkça dokunmayınız. Burun akıntısı, öksürük, hapşırma için tek kullanımlık mendil kullanınız ve ortada bırakmayıp, çöpe atınız” şeklinde konuştu.

Kanser tedavisi gören hastaların, hastanede mümkün olduğunca az vakit geçirmeleri için randevularına tam zamanında gelmeye özen göstermelerini dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Hekiminiz, koronavirüs tedbirleri sebebiyle daha kısa sürede tamamlanacak bir radyoterapi şeması seçebilir. Bu süreçte randevu saatlerinde değişiklik ya da iptaller de olabilir. Böyle durumlarda yetkililer, vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır” diye konuştu.