Kanserde tamamlayıcı tıp Bursa'da konuşuldu

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen sempozyumda, ‘Kanserde Tamamlayıcı Tıp' masaya yatırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BTSO ve Kanserle Savaş Derneği ve Medicana'nın destekleriyle düzenlenen etkinlikte konusunda uzman isimler bilimsel veriler üzerinden tamamlayıcı tıbbı konuştu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ermiş, akademisyenler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, halkın bir çıkış yolu olarak başvurduğu bu yöntemin, bilimsel veriler sonucunda vatandaşın kullanımına sunulması gerektiğine dikkat çekti. Bilim insanlarının bu konuyu göz ardı etmemesi gerektiğine vurgu yapan Şevket Orhan, “Doktorlarımız, piyasada aktar hizmeti olarak gördüğümüz bu hizmeti bilimsel bir hale getirmeli. İnsanlar çare aramak için oraları zorluyor. Elbette ki bilim insanları buralara karşı bir direniş göstermek mecburiyetinde. Eğer bilim insanları bu konuda endişe duymazlarsa diğer kesimler bu piyasayı istediği gibi kullanırlar. Bu toplantıların gelişerek devam edeceğine ve halka fayda sağlayacak bir işin ortaya çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılda sağlık yatırımlarıyla önemli yol kat ettiğini belirten Kent Konseyi Sağlık Çalıma Grubu temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir, “Çok gelişmiş üniversite ve hastanelerimiz var. Modern tıbbın getirdiği tedavi imkanlarını halkımıza çok kolay bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Bu coğrafya tıp alanında çok ileri seviyelere gelmiş bir yer. Bu coğrafyadan dünyaya örnek olmuş çok önemli hekimler yetişmiş. Geleneksel tıp yöntemleri modern tıp geliştikçe unutulsa da son dönemlerde geleneksel tıbba önemli düzeyde yönelim var. Bugün dünyanın birçok ülkesinde üniversitelerde tamamlayıcı tıp ile alakalı ana bilim dalları kuruluyor. Bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Geleneksel tıp yöntemlerinin kanıta dayandırılarak modern tıbba kazandırılması adına çalışmalar yapılıyor. Bu sempozyumun amacı integratif tıbbın ranta ve hekim dışı alanlarda kalmasını engellemek. Biz hekimler bu işe sahip çıkarsak, bu işin doğrularını anlatırsak, bilimsel verilere dayandırılması hususunda çalışırsak bu iş doğru zemine oturur” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman akademisyenler salonda bulunan dinleyicilere, tamamlayıcı tıp uygulamaları çalışmalarını anlatıp, bilimsel verileri paylaştı.