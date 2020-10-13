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Kanserden ölen liseli genç son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kanserden vefat eden lise öğrencisi Emir Çıbık göz yaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kanserden vefat eden lise öğrencisi Emir Çıbık göz yaşları arasında toprağa verildi.


16 yaşındaki Emir Çıbık kansere yenildi. Orhanbey Ortaokulundan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Meslekî Teknik ve Anadolu Lisesine kayıt yaptıran, ancak bir anda rahatsızlandığı için kaydı dondurulan Emir Çıbık, geçen yıldan bu yana tedavi görüyordu. Doktorların kemik kanseri teşhisi koyduğu Emir Çıbık, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Emir Çıbık dün akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Geçen yıldan bu yana okula gidemeyen Emir Çıbık'ın henüz 16 yaşında vefat etmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.


Emir Çıbık bugün son yolculuğuna uğurlandı. Emir Çıbık'ın na'şı yeni mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Ozan Çıbık ve annesi Bahar ile akrabaları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Emir Çıbık'ın tabutuna ise 4 numaralı üzerinde Emir yazan Fenerbahçe forması bırakıldı.

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