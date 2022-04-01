Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Bursa Kanserle Savaş Derneği işbirliğiyle ‘Kanser Haftası' nedeniyle düzenlenen söyleşide uzman doktorlar, ‘kansere değil hayata şans ver' dedi.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Bursa Kanserle Savaş Derneği işbirliğiyle, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle ‘Kansere Değil Hayata Şans Ver' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir'in moderatör olduğu söyleşide; Prof. Dr. Murat Arslan, Doç. Dr. Melike Sezgin Evim, Op. Dr. Can Başaran ve Dr. Ümit Ecemiş konuşmacı olarak yer aldı.

Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir, günümüz modern tıp teknolojisi ile aslında basit olan tarama yöntemleri ile sık rastlanan kanserlerin büyük kısmının erken tanı konulduğunda tama yakın şekilde tedavi edilebildiğini söyledi. Panelin özellikle sık rastlanan kanserler ve bunların tarama yöntemleri konusunda bilinç oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyleyen Demir, “Sağlık Çalışma gurubumuz ve Bursa Kanserle Savaş Derneği'mizin ortak etkinliği ile konuşmacı hocalarımız, erkek ve kadınlarda sık rastlanan kanser türlerini ve bunların erken tanıda kullanılan tarama yöntemlerini bizlere anlattılar. Kadınlarda da sigara içiminin artması ile daha önceleri erkeklerde sık rastlanılan akciğer kanserleri kadınlarda da ilk sıralarda görülmeye başlandı. Çocukluk çağı lösemilerinin çeşitli çevresel etkenlerle giderek daha sıklıkla ortaya çıktığını ve bu konudaki bilinçlenmenin hem lösemilerin önlenmesinde hem de tedavisinde çok önemli olduğunu bu panelde anlattık” dedi.

Panelin ikinci bölümünde ise katılımcıların sorularını konuşmacılar cevapladı. Bursa Kanserle Savaş Derneği ve Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) stant açarak yürüttükleri faaliyetleri katılımcılara anlattı.