Kansere dikkat çekmek için yürüdüler

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla ‘Erken Fark Edersen Çok Şey Fark Eder' sloganıyla yürüyüş tertipledi.

Yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na gerçekleşirken, yürüyüşe sağlık personelleri, sivil toplum kuruluşundan temsilciler ve sağlık meslek lisesi öğrencileri katıldı. Yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği mini konser ilgiyle izlendi.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, ‘Ulusal Kanser Haftası' boyunca kansere karşı farkındalık oluşturmak için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti. Haftaya Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz Kanser Paneli ile başladıklarını dile getiren Akan, “Ardından motorize polis ekiplerimizin desteğiyle kanserde erken teşhis için şehir turu gerçekleştirdik. Daha sonra Orhangazi Parkı'nda kurduğumuz ‘Erken Teşhis Sokağı' ile vatandaşlarımızı geç olmadan taramalarını yaptırmaya davet ettik. En son burada kapanış yürüyüşümüz ile kansere karşı vatandaşlarımızın dikkatini çekmeyi hedefledik. Tüm bu etkinliklerdeki nihai amacımız; vatandaşlarımızı kanser taramalarının önemi hakkında bilinçlendirmek, erken teşhis için KETEM birimlerimize yönlendirmek ve toplumda sağlık okur yazarlığını arttırmak” dedi.

Bursa'nın kanser tedavisinde olduğu kadar erken teşhiste de önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, “Erken teşhisle birçok kanserin önüne geçebiliriz. Erken teşhis için de kanser taramaları oldukça önem arz ediyor. Şehrimizde şuan 7KETEM birimimizde vatandaşlarımıza ücretsiz kanser taraması hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra mobil mamografi aracımızda KETEM birimi olmayan bölgelere giderek taramalar gerçekleştirmekte ve ilimizdeki kanser taramalarına büyük katkı sağlamaktadır. İlimizde geçtiğimiz yıl 100 bin kanser taraması gerçekleştirdik. Biz Bursa'yı kanser tarama, teşhis ve tedavisinde marka il haline getirmek istiyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı erken teşhis için KETEM birimlerimizde taramalarını gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Unutmamalıyız ki kanser değil geç kalmaktan korkmalıyız” şeklinde konuştu.

‘Kanseri Yeneceğiz'

Akan'ın konuşmasından sonra programa katılanlar, erken teşhise dikkat çekme temennisiyle ‘Erken Fark Edersen Çok Şey Fark Eder' diyerek ellerindeki balonları havaya bıraktılar.