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Kansere yenik düşen genç kadına son görev

Bursa’nın İznik ilçesinde 5 yıldır savaştığı kansere yenik düşen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 5 yıldır savaştığı kansere yenik düşen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.



Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden bir çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Uslu, 5 yıldır savaştığı göğüs kanserine yenik düştü. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İznik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Uslu'nun gelini olan Elif Uslu'nun cenaze namazı, ikindi vakti Eşrefzade Camii'nde kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı namazın ardından Uslu, ilçe mezarlığına defnedildi.

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