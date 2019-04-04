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Kansere yenik düşen Tuğçe gözyaşlarıyla uğurlandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde akciğer kanserine yenik düşen 25 yaşındaki Tuğçe Top, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akciğer kanserine yenik düşen 25 yaşındaki Tuğçe Top, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Doktorlar Tuğçe Top'a 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi koydu. Bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Tuğçe Top, 4 gün önce Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki genç kız doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Amansız hastalıkla uzun süredir mücadele eden genç kızın yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesini, arkadaşlarını ve Gemliklileri derinden üzdü. Gemlik'te bulunan arkadaşları olayın haberini alınca, sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdiler.


Tuğçe için öğle namazına müteakip Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye meclis üyeleri, çevre esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuğçe'nin ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğulurken, cenazesi Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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